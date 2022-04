PM é chamada em Ivaiporã após homem fazer ameaças com facão

Da Redação

Na noite de terça-feira (26), por volta as 19 horas a Polícia Militar (PM) foi acionada para uma residência na Rua Umuarama, em Ivaiporã, onde um homem de posse de um facão estaria fazendo ameaças

No local, a guarnição em contato com o solicitante, ele relatou que ao chegar em sua casa se deparou com um homem com um facão na mão. O autor teria realizado golpes contra o portão gritando e o ameaçando. Posteriormente se evadiu em um veículo Corsa de cor cinza.

Ainda no local, um outro homem informou que conhece o autor e que este o agrediu com dois tapas. Diante dos fatos a equipe realizou diligencia, porem o autor não foi localizado.

