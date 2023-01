PM é chamada em Grandes Rios após sobrinho xingar e ameaçar tio

Da Redação

Imagem ilustrativa

Por volta das 20 horas de sexta-feira (27), a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) atendeu uma ocorrência de injúria e ameaça, em Grandes Rios.

No local, o solicitante relatou que estava passeando na rua Pasteur com sua filha, quando seu sobrinho disse oi para a criança que estava no colo, porém, ela não respondeu.

Foi quando o rapaz teria dito para a menina, “não vai ficar igual ao seu pai, este vagabundo”, neste momento teve início uma discussão onde o sobrinho disse para o solicitante que ele era um vagabundo mesmo e iria pegá-lo outra hora.

A vítima relatou ainda que há anos sofre com xingamentos e ameaças por parte do sobrinho.

Diante da vontade de representar do solicitante, os policiais militares foram até a residência do autor, que fica na mesma rua.

No momento da abordagem, o rapaz estava muito agressivo e com sintomas de embriaguez, e para garantir a segurança dos policiais e do abordado ele foi algemado.

O detido e solicitante foram encaminhados ao Destacamento da Polícia Militar para a confecção de termo circunstanciado.

