PM é chamada em Borrazópolis após briga entre famílias

A Polícia Militar (PM) foi acionada, por meio do 190, após uma confusão e vias de fato entre famílias, em um bar localizado próximo ao lago municipal, em Borrazópolis, no Vale do Ivaí.

A solicitante relatou que estava no bar com seu irmão e sua mãe, quando uma mulher a chamou de vagabunda, momento em que o irmão foi tirar satisfação, acabou sendo agredido com diversos socos pela mulher e pelo pai dela.

Ao verem que irmão estava bastante machucado, mãe e irmã tentaram tirar os agressores de cima dele. Elas também foram agredidas e ameaçadas de morte pela mulher. Ainda segundo a solicitante, o pai e a convivente da agressora tentaram feri-las com uma faca. Em seguida os agressores se evadiram do local.

O rapaz que apresentava diversos hematomas e escoriações pela face, pescoço e corpo foi encaminhado ao Hospital Municipal de Borrazópolis, mas recusou ser medicado. A solicitante apresentava escoriações em ambas as pernas e mãe uma lesão no olho direito.

Orientadas as partes, a equipe fez buscas, porém não obteve êxito em localizar os autores.

Após algum tempo, a guarnição foi novamente chamada na residência da solicitante. Ela relatou que os autores passaram por diversas vezes em frente à residência, fazendo ameaças e dizendo que invadiriam o local para matar todos.

A equipe então deslocou novamente ao bar, onde conseguiu abordar os três agressores, que receberam voz de prisão e foram encaminhados juntamente com as vítimas até o DPM de Borrazópolis para a confecção de TCIP.

