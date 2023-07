PM é chamada após mulher ameaçar jogar pedra na cabeça da cunhada

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) foi chamada na tarde de sábado (1º), por volta das 15h25, após uma mulher não deixar a cunhada sair de casa e ainda ameaçar jogar uma pedra na cabeça dela. O caso foi registrado na Rua Treze de Maio, no centro de Jandaia do Sul, norte do Paraná.

A polícia foi acionada pela vítima, de 24 anos, que contou que está em fase de término de relacionamento e a cunhada, de 26, estaria a ameaçando com um pedaço de pau e uma pedra e não a deixava sair da residência.

Apesar da confusão e do acionamento da PM, a jovem resolver não fazer uma representação contra a cunhada naquele momento. As duas foram orientadas pela equipe policial e liberadas.

