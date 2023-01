PM é chamada após homem tentar invadir a casa da ex-namorada

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na madrugada deste domingo (22), por volta das 0h40, a Polícia Militar (PM) foi acionada, após um rapaz tentar invadir a casa da ex-namorada no centro de Ivaiporã.

A solicitante contou aos policiais que o ex-namorado entrou no quintal sem autorização e danificou a porta da casa chutando na tentativa de entrar.

Como não conseguiu, na sequência ele foi para a rua e arremessou pedras em direção da residência e acabou acertando a ex-namorada na região da perna e braço e provocando lesões leves.

Quando percebeu que a mulher estava ligando para a PM o autor se evadiu do local tomando rumo ignorado.

A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis. A equipe fez patrulhamento nas proximidades, porém sem êxito em localizar o autor.

Vias de fatos no Bosque da Saúde

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite de sábado (21), por volta das 22 horas, para a Rua Arlindo Martins Proença, no Bosque da Saúde onde estaria acontecendo vias de fato.

No local com apoio da ROTAM e da viatura 48 foi conversado com os dois solicitantes. Eles disseram que um indivíduo moreno que mora na vila havia passado em frente sua residência e sem motivos começou a discutir com eles.

Ao saírem para rua o autor havia se evadido e disse que voltaria posteriormente para ”acertar as contas”. Diante dos fatos as equipes realizaram patrulhamento no bairro, porém sem êxito de localizar o possível autor.

