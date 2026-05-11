PM é chamada após desentendimento entre padrasto e enteadas em Grandes Rios
Ocorrência foi registrada no centro da cidade após discussão envolvendo padrasto e enteadas
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A Polícia Militar foi acionada na noite de domingo (10) para atender uma ocorrência de desentendimento familiar em uma residência na região central de Grandes Rios.
Conforme o boletim, a chamada ao Copom informava uma possível situação de violência doméstica, com relato inicial de ameaças contra uma mulher e agressão envolvendo uma das filhas dela.
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No endereço, a moradora contou aos policiais que o companheiro chegou em casa com sinais de embriaguez e demonstrou incômodo com a presença das filhas dela, que estavam no local em visita.
Segundo o relato, o homem fez comentários reclamando da presença das jovens, o que gerou uma discussão. Ao ouvir as falas, uma das filhas foi questionar o padrasto, momento em que houve um empurrão, sem registro de ferimentos ou queda.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, tanto a mulher quanto a filha disseram não ter sofrido agressão ou ameaças.
Após ouvir os envolvidos, a equipe orientou a família sobre as providências legais e registrou a ocorrência.
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