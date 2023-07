PM é chamada após crianças jogarem garrafas no quintal do vizinho

A situação foi confirmada pelas próprias crianças, que assumiram ter jogado as garrafas

No final da tarde de terça-feira (11.09) moradores de uma casa na Rua União da Vitória em São João do Ivaí acionou a Polícia Militar (PM) informando que alguém estaria jogando garrafas no quintal de sua casa.

Na residência, a equipe policial constatou garrafas quebradas no quintal e dentro da piscina.

Indagada a vítima de onde estava vindo as garrafas ela apontou para um possível local nos fundos de sua residência.

Feita averiguação os agentes constataram duas crianças de aproximadamente 8 anos estavam brincando no quintal vizinho e que eles teriam arremessado as garrafas.

Os militares conversaram com a avó de uma das crianças repassando para a situação, que foi confirmada pelas próprias crianças, que assumiram ter jogado as garrafas.

Diante da situação, as partes foram orientadas e resolveram a questão no local, não sendo mais necessário a presença da equipe policial.

