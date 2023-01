PM é chamada após cliente se recusar a pagar consumo em bar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) atendeu na madrugada desta deste sábado, por volta das 3 horas, uma situação de vias de fato, em um bar na Rua Quintino Bocaiúva, em Ivaiporã.

continua após publicidade .

No endereço, os policiais militares conversaram com a solicitante, ela disse que o cliente não estava querendo pagar a conta das bebidas consumidas.

LEIA MAIS: Polícia Militar salva vida de jovem em Ivaiporã

continua após publicidade .

O homem foi abordado e orientado pelos militares, e posteriormente aceitou o valor cobrado e efetuou o pagamento.

Violência doméstica

Ainda durante a madrugada, a equipe de serviço foi chamada para atender uma situação de violência doméstica na Rua Mamborê.

continua após publicidade .

Em contato com a moradora do local, ela disse que havia somente discutido com seu esposo e os ânimos já estavam mais calmos.

Diante do fato a solicitante foi orientada e confeccionado o BOU.

Siga o TNOnline no Google News