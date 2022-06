PM é chamada após briga entre alunos em colégio de Lunardelli

Da Redação

Imagem ilustrativa

Por volta das 21 horas de terça-feira (28) a Polícia Militar (PM) de Lunardelli foi chamada Via Copom para dar atendimento em uma briga entre alunos no Colégio Estadual Geremia Lunardelli.

No colégio em contato com a equipe pedagógica foi relatado que na hora do intervalo alguns alunos teriam entrado em vias de fato. No momento da chegada da equipe restavam apenas dois envolvidos.

Devido uma das partes ser menor de idade foi acionado o Conselho Tutelar, ambas as partes sofreram escoriações, o maior no antebraço esquerdo e o menor na testa.

Diante da intenção do pai do adolescente que também estava no local em representar, ambas as partes foram conduzidas ao destacamento, onde foi confeccionado o BOU.

