PM é chamada após briga de casal; ambos se agrediram

Em Jandaia do Sul, a Polícia Militar (PM) foi chamada após um casal entrar em luta corporal dentro da casa onde mora, na Rua dos Inconfidentes, na Vila Rica. A ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (29), por volta das 3h30.

Segundo a PM, o chamado chegou à polícia através dos dois envolvidos. O homem estava com escoriações na altura do pescoço com forte vermelhidão aparente e a mulher com cortes e sangramento no braço. Após ouvidas ambas as partes constatou-se excesso de divergências nas declarações.

No interior da residência, os policiais se depararam com objetos quebrados, sendo um aparelho de celular de uso pessoal do morador, alguns objetos domésticos e a vidraça da porta, onde a mulher foi arremessada.

Ainda segundo a polícia, os dois estavam visivelmente embriagados. Diante da situação, eles foram orientados e a mulher se retirou do local.