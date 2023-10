PM e bombeiros atendem dois acidentes de trânsito em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Dois acidentes de trânsito foram registrados pela Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros na segunda-feira (9) em diferentes pontos da cidade de Ivaiporã.

O primeiro acidente, ocorreu por volta das 07h34, no cruzamento da Avenida Pedro Koltun com a Avenida Souza Naves, envolvendo um GM Vectra e uma motoneta Honda Biz.

A motociclista de 30 anos teve ferimentos leves e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico.

Já o segundo acidente, ocorreu às 13h10, na Rua Lea Valviverde Pirolo. A batida foi entre um veículo Ford Courier, cujo condutor alegou não possuir CNH e uma motocicleta Honda CG 125 Titan.

O motociclista de 25 anos, vítima do acidente foi encaminhado com ferimentos leves ao atendimento médico pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Ambos os veículos já haviam sido removidos do local quando a equipe da Polícia Militar chegou. Foi realizado o teste de etilômetro no condutor do Courier, que não apresentou sinais de consumo de álcool.

O automóvel foi recolhido ao pátio da Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM).

