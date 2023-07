PM é acionada para suposto sequestro de moradora em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Na noite de domingo (01-07), por volta das 21h30, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atendimento de um possível sequestro na Rua Jacarezinho em Ivaiporã, no centro norte do Paraná.

Conforme a PM, a solicitante teria relatado que estaria sendo sequestrada em um Palio de cor cinza.

A equipe da PM fez o patrulhamento nas proximidades e encontrou o carro estacionado em frente a uma casa na Rua Francisco da Silva.



A guarnição tentou fazer contato com sinais luminosos e sonoros, porém não obteve nenhuma resposta.

Diante de um possível perigo de sequestro os agentes optaram por entrar na residência, ainda no quintal foi feito contato com a vítima que relatou uma discussão com seu convivente.

O convivente também se encontrava no local. A equipe questionou a vítima se o homem a teria agredido, e ela disse que os dois teriam entrado em vias de fato, porém não foi constatado nenhuma lesão aparente.

Não houve interesse de representação de nenhuma das partes.

