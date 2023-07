PM é acionada em Ivaiporã após furto de veículo na Vila Santa Maria

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã registrou na tarde de segunda-feira (17) o furto de um carro na Vila Santa Maria. Conforme o boletim de ocorrência, o furto ocorreu por volta das 15h30 na Rua Onofre Daru dos Santos.

A equipe de serviço da PM foi acionada e chegando ao local, conversou com o solicitante. Ele relatou que deixou seu veículo Fiat Uno placa CFI-4467 estacionado e com as chaves no contato.

Porém quando retornou após 30 minutos percebeu que o automóvel havia sido furtado.

Os policiais realizaram patrulhamento, mas, até o momento do fechamento do boletim de ocorrência não tinha sido localizado.

Quem tiver informações deve ligar 190 ou Delegacia de Polícia no (43) 3472 1181.

