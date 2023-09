PM é acionada em CMEI após mãe bater em filho de 5 anos com corda

A Polícia Militar (PM) foi acionada na tarde desta quinta-feira (28) em um CMEI de Marumbi, no Vale do Ivaí, por conta de uma criança de 5 anos que possuía marcas e escoriações na parte das costas e no rosto. Segundo os PMs, ao chegar no local, foi possível constatar que a criança realmente possuía feridas e machucados pelo corpo.

Por conta disso, a mãe da criança foi acionada até o centro educacional, localizado na Avenida Tiradentes, no centro da cidade e admitiu que teria batido no filho usando uma corda.

A agressão teria sido motivada porque o menino tinha rasgado um pacote de arroz e um de feijão que estavam na casa. Após o relato, a mãe foi encaminhada para a delegacia pelos agentes e o conselho tutelar foi acionado.

