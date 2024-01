PM é acionada após médico ser agredido durante plantão em Mauá

Um médico foi agredido por um paciente durante a madrugada desta segunda-feira (08) em um posto de saúde de Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, segundo a Polícia Militar (PM). O caso aconteceu em um posto localizado na Rua Santa Luzia, no centro da cidade.

Ainda conforme a PM, ao chegar no posto, o médico relatou que um homem que aparentava estar sob efeitos de drogas, teria entrado no consultório dele e cometido as agressões físicas. Por conta das agressões, o médico ficou com escoriações pelo braço.

Momentos depois, o agressor teria sido visto caminhando em uma quadra próxima do local. Os policiais foram até o local e abordaram o homem. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) o médico quis representar contra o paciente.

