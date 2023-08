PM é acionada após invasão de quintal em Jardim Alegre

Siga o TNOnline no Google News

Equipe do destacamento da Polícia Militar de Jardim Alegre foi acionada via COPOM para o atendimento de uma situação de violação de domicílio, na madrugada desta quarta-feira (9). O solicitante relatava que havia um indivíduo no quintal de sua casa.

Diante das informações a guarnição foi até a Av. Getulina para averiguar a situação. O morador relatou aos PMs que por volta das 03h30, ouviu que alguém havia pulado o muro da residência, invadindo o quintal.

No momento do fato a casa se encontrava sem energia, sendo impossível ao denunciante verificar características do possível autor.

Diante do relato, foi realizado diligências pelo local acompanhado pelo solicitante, que a princípio não constatou falta de nenhum objeto.

Também foi realizado diligências pelas proximidades das residências vizinhas, assim como ruas adjacentes, porém sem êxito em localizar suspeitos.

