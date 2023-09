PM é acionada após homem furtar Whisky em supermercado de Jandaia

Funcionários de um supermercado de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, precisaram acionar a Polícia Militar (PM) após um homem furtar um litro de Whisky de dentro do estabelecimento nesta segunda-feira (04). O supermercado fica localizado no centro da cidade.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), o gerente do supermercado informou que o homem entrou no estabelecimento usando um boné preto e uma camiseta cinza, quando furtou o Whisky da marca Red Label.

Ainda segundo os agentes, o funcionário disse que o suspeito entrou no supermercado, colocou a bebida no bolso da bermuda e saiu. De acordo com policiais, um patrulhamento foi realizado nas imediações do local para tentar localizar o suspeito, mas ele não foi localizado.

