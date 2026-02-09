PM é acionada após homem causar tumulto em residência de Rosário do Ivaí
Caso envolve desentendimentos familiares após separação. Situação foi por volta das 20 horas
A Polícia Militar (PM) atendeu uma ocorrência de perturbação na noite de domingo (8), em Rosário do Ivaí, após um homem alcoolizado provocar confusão em frente a uma residência.
Segundo a PM, o caso foi registrado por volta das 20 horas. A moradora informou que o pai, separado da mãe, estava no quintal, gritando e insistindo para que a porta fosse aberta.
Temendo que a situação se agravasse, ela acionou a polícia. A mulher relatou ainda que, desde a separação, desentendimentos verbais entre os pais têm sido frequentes.
A equipe orientou a solicitante sobre as providências legais e reforçou a necessidade de acionar a PM caso o homem retorne ou haja nova ocorrência.
Os policiais realizaram patrulhamento nas proximidades, mas o suspeito não foi encontrado.
