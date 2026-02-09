PM é acionada após homem causar tumulto em residência de Rosário do Ivaí

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar (PM) atendeu uma ocorrência de perturbação na noite de domingo (8), em Rosário do Ivaí, após um homem alcoolizado provocar confusão em frente a uma residência.

Segundo a PM, o caso foi registrado por volta das 20 horas. A moradora informou que o pai, separado da mãe, estava no quintal, gritando e insistindo para que a porta fosse aberta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Desavença entre ex-cunhadas termina em ocorrência policial em Ariranha do Ivaí

Temendo que a situação se agravasse, ela acionou a polícia. A mulher relatou ainda que, desde a separação, desentendimentos verbais entre os pais têm sido frequentes.

A equipe orientou a solicitante sobre as providências legais e reforçou a necessidade de acionar a PM caso o homem retorne ou haja nova ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os policiais realizaram patrulhamento nas proximidades, mas o suspeito não foi encontrado.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE











