HOMEM EMBRIAGADO

PM é acionada após homem causar tumulto em residência de Rosário do Ivaí

Caso envolve desentendimentos familiares após separação. Situação foi por volta das 20 horas

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 13:58:17 Editado em 09.02.2026, 13:58:11
PM é acionada após homem causar tumulto em residência de Rosário do Ivaí
Autor Foto: Reprodução/Ilustração

A Polícia Militar (PM) atendeu uma ocorrência de perturbação na noite de domingo (8), em Rosário do Ivaí, após um homem alcoolizado provocar confusão em frente a uma residência.

Segundo a PM, o caso foi registrado por volta das 20 horas. A moradora informou que o pai, separado da mãe, estava no quintal, gritando e insistindo para que a porta fosse aberta.

LEIA MAIS: Desavença entre ex-cunhadas termina em ocorrência policial em Ariranha do Ivaí

Temendo que a situação se agravasse, ela acionou a polícia. A mulher relatou ainda que, desde a separação, desentendimentos verbais entre os pais têm sido frequentes.

A equipe orientou a solicitante sobre as providências legais e reforçou a necessidade de acionar a PM caso o homem retorne ou haja nova ocorrência.

Os policiais realizaram patrulhamento nas proximidades, mas o suspeito não foi encontrado.

desavença familiar Ocorrência policial PERTURBAÇÃO POLICIA MILITAR Rosário do Ivai segurança pública
