PM é acionada após homem bater em cachorro com pedaço de pau

Caso de maus-tratos foi registrado em residência no centro de Marumbi

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) foi acionada nesta terça-feira (4) em Marumbi, no Vale do Ivaí, após um homem pegar um pedaço de pau para bater na cabeça de um cachorro. O caso foi registrado na Rua Interventor Manoel Ribas, no centro da cidade.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Funcionária de lava car encontra granada dentro de carro no PR

Segundo o boletim de ocorrência da PM, a denúncia de maus-tratos foi feita por uma representante de uma ONG de proteção animal de Marumbi. Ela indicou o morador que seria responsável pelos maus-tratos e acompanhou a equipe policial até a residência.

continua após publicidade

Na casa, o autor se identificou e relatou que o cachorro teria entrado em sua residência. O homem argumentou que, ao tentar afastar o animal de seu quintal, o cão “avançou” contra ele e tentou mordê-lo. Por isso, ele pegou um pedaço de tronco e se lançou em direção ao cachorro, acertando o cão na cabeça. O animal deixou quintal e tomou rumo ignorado.

Diante das explicações, a ativista da causa animal e o morador foram orientados. O homem foi liberado.

Siga o TNOnline no Google News