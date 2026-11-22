Vítima foi ofendida pelo companheiro, teve objetos arremessados e precisou deixar a residência com os filhos para buscar abrigo com a mãe

Na tarde deste sábado (21), uma grave discussão conjugal mobilizou a Polícia Militar na Travessa Marumbi, na região central de Jandaia do Sul. A equipe foi acionada por testemunhas que ouviram gritos de socorro vindo da residência onde o casal mora.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos deste domingo (22) em Apucarana e região

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao chegarem no endereço, os policiais conversaram com os envolvidos e realizaram uma revista no homem, mas nada de ilegal foi encontrado. Em uma conversa reservada com os agentes, a mulher relatou que o desentendimento começou com ofensas verbais por parte do companheiro, que em seguida passou a arremessar diversos objetos dentro do imóvel.

Após ser orientada pela polícia sobre os seus direitos e as medidas legais que poderia tomar, a vítima decidiu pegar os filhos e sair de casa para se abrigar em segurança na residência de sua mãe. Ficou acordado entre as partes que o homem desocupará o imóvel no dia seguinte.

A equipe policial permaneceu no endereço prestando apoio e garantindo a segurança da família até que a mulher e as crianças saíssem do local de forma segura. Ninguém foi preso.