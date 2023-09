PM é acionada após ex-convivente 'transtornado' fazer ameaças a mulher

O caso foi na zona rural de Ariranha do Ivaí

Na tarde de terça-feira (12) uma equipe da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) foi chamada para a localidade do Bairro Berra Onça, zona rural de Ariranha do Ivaí, em atendimento a uma ocorrência de violência doméstica.

No local, a solicitante informou que a irmã dela estava pedindo socorro por mensagens no celular e precisava de ajuda da Polícia Militar, pois o seu ex-convivente, que faz uso de medicamentos, havia ingerido bebida alcoólica e estaria 'transtornado' no local fazendo ameaças.

A guarnição foi até a residência e fez contato com a vítima. Ela disse apenas que queria sair daquele local e ir para a casa de seus pais no Distrito de Alto Porã.

O autor do fato já havia se evadido. A equipe fez buscas, mas não logrou êxito em encontrá-lo.

Logo após, os policiais encaminharam a vítima em segurança junto a seus parentes.