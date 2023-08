PM é acionada após desentendimentos e ameaça de morte; saiba mais

A ocorrência aconteceu no domingo (13)

No último domingo (13), a Polícia Militar foi acionada para intervir em uma confusão que envolveu um indivíduo ameaçando outro cidadão com uma faca. Por volta das 11h30min, a equipe policial recebeu um chamado através do número de emergência 190, relatando um caso de ameaça na Av. Santos Dumont, em Faxinal.

O solicitante informou que ao sair de casa, se deparou com o agressor, com quem já possuía desentendimentos prévios. Segundo o relato, o agressor estava portando uma faca e proferiu ameaças de morte, exigindo um acerto de contas. A vítima, temendo pela sua segurança, imediatamente acionou a polícia.

Ele manifestou sua intenção de denunciar o autor das ameaças, que foi localizado nas proximidades e realizaram abordagem. O homem alegou que também foi agredido pela vítima com um pedaço de madeira.



