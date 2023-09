PM é acionada após desacordo comercial em Ivaiporã

Na hora de pagar a conta o cliente teve problemas com o PIX

Na tarde de sábado (16) um homem acionou a Polícia Militar (PM) em atendimento a uma ocorrência de desacordo comercial, na Av. Brasil.

O solicitante que aguardou a chegada da viatura da PM no Posto de Combustíveis Panorama relatou que teria consumido bebidas, carne e outras coisas em uma lanchonete próxima ao posto e como estava sem dinheiro decidiu passar um PIX.

Porém o aplicativo deu problema e ele não estava conseguindo repassar o valor para a proprietária da lanchonete, deixou o celular com a dona do estabelecimento até pegar o dinheiro.

Os policiais então conversaram com ambos, que chegaram em um consenso momentâneo.

A dona do estabelecimento pediu para registrar o B.O.U. com os dados do solicitante, não querendo representar naquele momento, e devolveu o celular para ele, e que assim que seu aplicativo voltasse a funcionar realizasse o pagamento.