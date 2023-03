PM é acionada após confusão em churrasco no Jd. Paraná, em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilusdtrativa

Por volta das 19h40 a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) foi acionada para uma residência na Rua Umuarama no Jardim Paraná, onde teria havido um desentendimento entre o morador e um homem que dirigia um Vectra.

continua após publicidade .

No deslocamento da guarnição na Av. Maranhão, a equipe policial avistou o carro envolvido na situação.

Foi feita a abordagem e nada de ilícito encontrado com o motorista, de 30 anos. Em busca veicular também nada de ilícito foi encontrado, porém, o automóvel estava com licenciamento vencido desde 2015, sendo o carro guinchado ao pátio do Detran.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Batida envolvendo Voyage e F-250 na PR-466 deixa dois jovens feridos

Questionado a respeito da denúncia na rua Umuarama, ele disse que foi até lá levar o filho de 11 meses para sua ex-amásia cuidar, pois ela estava em um churrasco o dia todo.

Disse também, que foi ameaçado pelo dono da casa, que estava de posse de uma faca, então ele correu e retornou depois para pegar o carro.

continua após publicidade .

Na residência do solicitante, ele disse que o rapaz invadiu sua casa, entregou a criança para mãe e começou a ameaçar todos no local, logo saiu e prometeu voltar com alguma coisa.

O solicitante demonstrou interesse em representar criminalmente contra o rapaz pelo crime de ameaça. A mãe da criança que estava no local não quis representar.

Diante dos fatos ambos foram encaminhados até a sede da 6ª CIPM para confecção de termo circunstanciado

Siga o TNOnline no Google News