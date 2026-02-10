PM é acionada após briga entre vizinhas no Jardim Itaipu em Ivaiporã

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar foi acionada na manhã de segunda-feira (9) para verificar uma situação de desentendimento entre moradoras no Jardim Itaipu, em Ivaiporã (PR).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a solicitante relatou ao atendimento que a vizinha estaria exaltada e teria arremessado pedras contra sua casa, o que gerou preocupação.

Ao chegar ao endereço informado, os policiais não encontraram a mulher que fez o chamado. A moradora apontada como responsável pela situação foi localizada e abordada pela equipe.

Sem a presença da solicitante para confirmar os fatos ou manifestar interesse em representar, a ocorrência foi encerrada no local, com orientações a vizinha.

