Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
DESENTENDIMENTO

PM é acionada após briga entre vizinhas no Jardim Itaipu em Ivaiporã

Moradora apontada foi abordada e orientada pela equipe

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 13:40:56 Editado em 10.02.2026, 13:40:53
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

PM é acionada após briga entre vizinhas no Jardim Itaipu em Ivaiporã
Autor Mulher teria arremessado pedras conta casa da vizinha - Foto: Reprodução/Ilustração

A Polícia Militar foi acionada na manhã de segunda-feira (9) para verificar uma situação de desentendimento entre moradoras no Jardim Itaipu, em Ivaiporã (PR).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a solicitante relatou ao atendimento que a vizinha estaria exaltada e teria arremessado pedras contra sua casa, o que gerou preocupação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Casal é preso após torturar bebês com mordidas e queimaduras de cigarro

Ao chegar ao endereço informado, os policiais não encontraram a mulher que fez o chamado. A moradora apontada como responsável pela situação foi localizada e abordada pela equipe.

Sem a presença da solicitante para confirmar os fatos ou manifestar interesse em representar, a ocorrência foi encerrada no local, com orientações a vizinha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
boletim de ocorrência Desentendimento ivaipora jardim itaipu POLICIA MILITAR vizinhança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline