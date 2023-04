PM é acionada após bezerros nelore serem furtados no Vale do Ivaí

Da Redação

imagem ilustrativa

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada nesta terça-feira (4) após o proprietário de um sítio, localizado no município de São Pedro do Ivaí, perceber o furto de quatro bezerros nelore. O crime aconteceu na Estrada do Galhardo.

Conforme relato do homem, de 34 anos, os animais foram levados durante a noite. Cada um dos bovinos pesava cerca de 80 quilos. Conforme uma base de preço, cada bezerro nelore vale aproximadamente R$ 2,3 mil.

A equipe policial esteve na propriedade rural e orientou a vítima sobre os procedimentos padrões. As investigações sobre o furto já estão em andamento. Qualquer informação pode ser informada à PM por meio do telefone 190.





Outra ocorrência em São Pedro

Cães do 10º BPM encontram arma

A equipe canil do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), com sede em Apucarana, norte do Paraná, encontrou uma arma, que estava escondida no colchão de uma casa em São Pedro do Ivaí, cidade da região. Um homem foi preso.

Conforme a PM, os cães em formação de faro Smoke e Buddy, ambos com nove meses, e Zara, sinalizaram que no colchão havia algo. Os policiais localizaram uma arma Glock calibre 9 milímetros, com 17 munições.

