PM dispersa aglomeração de pessoas em posto de combustível

Após diversas denúncias anônimas que em um posto de combustível as margem da rodovia PR 272 em Cruzmaltina estaria ocorrendo aglomeração de pessoas e consumo de bebidas alcoólicas, a Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal foram ao local, por volta das 18h30, e constatado aglomeração de aproximadamente 80 pessoas. Porém, ao perceberam presença das equipes, diversas pessoas pularam o muro do fundo do posto e se evadiram.

Diante dos fatos, foi feito contato com o gerente do posto de combustível, que confirmou ter ciência da lei, onde é vedado o consumo no local e relatou a equipe não ter conseguido controlar a aglomeração das pessoas.

Diante dos fatos foram dispersos todos que ainda permaneciam no posto de combustível, bem como, o gerente fechou a conveniência deixando somente o funcionamento das bombas para abastecimento.

A denúncia também dava conta de que uma camionete Toyota/Hilux estava com som extremamente alto no local. No entanto, o condutor ao perceber a presença das equipes, correu até o veículo e desligou o som e tentou se evadir a pé, com intuito de ludibriar as equipes.

Abordado, ele foi encaminhado ao DPM de Cruzmaltina, para a confecção de termo circunstanciado por perturbação do sossego.