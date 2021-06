PM dispersa aglomeração de cem pessoas em Jandaia; Vídeo

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Neste domingo (13) por volta das 20h a Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul flagrou a aglomeração de aproximadamente cem pessoas na cidade. Os policiais confirmaram as denúncias em um terreno baldio na esquina da rua Luiz Vignoli com a avenida Getúlio Vargas.

Segundo a PM, os frequentadores foram advertidos sobre a desobediência dos decretos do estado e município e alguns foram identificados. Eles foram notificados conforme a lei, mas uma pessoa acabou presa.

Um homem que estava embriagado e se recusou a identificar-se, ainda desacatou e xingou os policiais durante a abordagem. Ele chegou a cuspir nos policiais e foi preso encaminhado à Cia da PM para as providências.

Veja: