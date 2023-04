PM discute segurança com dirigentes dos estabelecimentos de ensino

Da Redação

A reunião ocorreu na sexta-feira

O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior, e representantes de todos os estabelecimentos de ensino do município se reuniram, na manhã de sexta-feira (14), com a Polícia Militar (PM), por meio do tenente Thiago Luiz, para tratar sobre a segurança nas instituições de ensino.

O encontro tratou de medidas contra o possível ataque de um “agressor ativo”, pautado em três pontos básicos que é: fugir, esconder e lutar, que norteiam medidas de enfrentamento que possam alertar todos os profissionais que atuam nestes estabelecimentos.

De acordo com Tenente Thiago Luiz Leite, comandante da Segunda Companhia de Jandaia, várias medidas estão sendo tomadas para dar mais tranquilidade nas escolas, colégios e centros de educação, como o patrulhamento em frente a esses estabelecimentos.

Sabemos que muitas dessas denúncias que aparecem envolvendo possíveis atentados e invasões são “fake news”, mas devemos estar atentos a qualquer comportamento fora do comum.

