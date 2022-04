PM desmantela grupo que roubava carros em Mauá da Serra

Da Redação

A Polícia Militar, que já havia registrado casos recentes de roubos de caminhonetes em Mauá da Serra, reforçou as equipes na cidade nesta terça-feira (26), depois de ser informada da tentativa de roubo de uma Mitsubishi L200 e do roubo de mais dois veículos, uma caminhonete Hilux e de um GM Cruze. Na ação, além da recuperação de dois veículos, foi preso um homem, apreendidos dois menores, uma pistola, um revólver, munições, três celulares e uma pequena quantia em dinheiro.

A Polícia Militar foi informada do roubo de uma Toyota Hilux branca, com placas de Faxinal, que pertence a um morador de Cruzmaltina, O crime ocorreu por volta das 16h50, na Rua Jamil Assad Jamus, quando o dono do veículo, ao retornar do cartório da cidade foi rendido por três homens armados, que já estavam dentro da caminhonete. Conforme o boletim da PM, a vítima e os bandidos seguiram sentido rodoviária, liberando a vítima logo em seguida.

Já à noite, por volta das 20h50, a equipe de serviço da unidade em Mauá da Serra recebeu informação anônima de que os indivíduos responsáveis pelas ações criminosas estariam em uma residência, no bairro Serra do Cadeado. As equipes foram ao local e fizeram uma abordagem à pé, quando visualizaram alguém pela janela da casa. O homem, ao ver os policiais, teria corrido para o interior dizendo "polícia! polícia!".

As equipes fizeram o cerco à residência e solicitaram que o indivíduo saísse do local. Entretanto, um outro homem saiu da casa informando ser o proprietário e se identificando. Questionado, o dono da casa informou que havia outros três homens e autorizou a entrada das equipes no local.

As equipes entraram e localizaram um indivíduo no banheiro e outros dois em um quarto. Eles tentavam fugir pela janela, mas foram impedidos por um policial que estava na área externa da casa. Os suspeitos foram identificados, sendo um de 23 anos, um de 16 e outro de 17 anos. Na revista pessoal, a polícia não encontrou nada irregular com os suspeitos.

Indagados sobre a participação no roubo dos veículos, e da utilização de armas, todos negaram qualquer envolvimento. O dono da casa informou que os três chegaram pedindo por abrigo para dormir, pois o carro que utilizavam havia quebrado e que iriam buscar por um mecânico no dia seguinte.

A PM fez então contato com a vítima de roubo da caminhonete Hilux, que afirmou “com veemência”, que aqueles três indivíduos foram os que praticaram o crime contra ele. A vítima assegurou aos policiais que viu bem os três homens armados, com duas pistolas e com um revólver.

Diante disso, a equipe iniciou buscas na parte interna e externa da residência, e conseguiu localizar, num amontoado de madeiras, uma sacola uma pistola Imbel calibre .45 (com 18 cartuchos intactos) e próximo dali, sob algumas sucatas, um revólver Taurus calibre .32 (com dois cartuchos intactos).



Enquanto isso, outra equipe PM localizava em uma mata, próxima da casa, a caminhonete Hilux roubada, aberta e em estado de abandono, sem as chaves. A PM fez contato com o proprietário para que o mesmo realizasse a remoção da mesma até a delegacia, utilizando a chave reserva.



Após a localização do veículo e das armas, os três suspeitos confessaram a tentativa de roubo da caminhonete Mitsubishi L200, ocasião em que, inclusive, chegaram a efetuar disparos contra o condutor no momento em que ele fugiu da ação. Também confessaram o roubo da caminhonete Hilux.

Indagados sobre o veículo utilizado nos crimes, informaram que utilizaram um veículo Gol, que foi abandonado no cruzamento das ruas Nossa Senhora de Fátima e Léo Dantes da Fonseca. No local, o veículo Gol foi localizado. O carro também havia sido roubado, no último dia 10, em Ortigueira.

No último sábado (23), a polícia de Mauá da Serra já havia registrado o roubo de uma caminhonete, uma S10, na cidade. No domingo (24), o dono da caminhonete fez outro boletim de ocorrência denunciando que passou a receber ligações de pessoas que queriam dinheiro em troca de devolver a caminhonete roubada no dia anterior.

CRUZE ROUBADO

O Sedan GM Cruze foi roubado no início da noite desta terça-feira (26), na rua Leodantes da Fonseca, no Centro de Mauá da Serra. Segundo boletim registrado na PM, a vítima havia estacionado o veículo quando foi abordado por dois homens armados de revólver. Os ladrões mandaram ele sair do carro e fugiram. Segundo relato da vítima, os dois ladrões usavam jaquetas escuras e calça jeans. Um deles era branco e usava barba, e o outro era moreno, magro, estatura mediana.