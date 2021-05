PM desfaz ponto de venda de drogas em Ivaiporã

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Policiais Militares da ROTAM da 6ª CIPM, realizaram a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas na noite de domingo (30). A ação segundo a Polícia Militar (PM), ocorreu na Rua São Mateus, na Vila Monte Castelo, em uma casa com várias denúncias de ponto de venda de entorpecentes.

Após informações repassadas para equipe ROTAM, rondas foram intensificadas na região e durante patrulhamento no domingo, um indivíduo de camiseta preta, calça jeans escura e boné branco que estava em frente à residência, ao avistar a equipe policial entrou correndo para o quintal.

Dado voz de abordagem aos que se encontravam no local, ninguém assumiu ser quem correu e nenhuma pessoa possuía as característica do fugitivo, foi feito então feita a incursão na casa.

Em um dos cômodos foi encontrado o homem, alvo das denúncias, arremessando para debaixo da cama um do pote com várias pedras de crack de diversos tamanhos, que pesada posteriormente totalizou 7,3 gramas que poderia render até R$ 600.00 reais. Ainda em buscas pela residência foram encontradas oito porções de maconha, um simulacro de revolver, e diversos objetos com procedência duvidosa.

Questionado, o homem assumiu ser o dono da droga, porém, não soube informar quem havia corrido. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhados para a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil, para as demais conclusões legais.

Em busca pessoal nas demais pessoas que se encontravam no local (cinco homens e duas mulheres), nada de ilícito foi encontrado todos liberados no local.