PM deflagra operação Fecha Quartel na região de Ivaiporã

Policiais da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) deflagraram na noite de sexta-feira (11), a operação Fecha Quartel, executando policiamento ostensivo e preventivo, realizando ações de polícia preventiva, como bloqueios, abordagens, saturação de policiamento, fiscalização de trânsito em cidades da área do 6ª CIPM de Ivaiporã.

A operação aconteceu nas cidades de Ivaiporã, Arapuã, Lidianópolis, Rio Branco do Ivaí e São João do Ivaí. No total foram quatro autuações de trânsito; 32 veículos abordados; seis estabelecimentos comerciais abordados e 56 pessoas abordadas.