PM de Mauá da Serra é baleado durante confronto na BR-376

Um policial militar de Mauá da Serra, no norte do Paraná, foi baleado durante confronto na tarde desta terça-feira (8). O PM foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Providência. Os suspeitos, durante a fuga, roubaram um carro e se envolveram em um acidente. Um foi preso.

O confronto aconteceu após a tentativa de uma abordagem em um veículo suspeito, modelo Corsa, às margens da BR-376, próximo a entrada da Fazenda Santa Rosa, entre Mauá e Marilândia do Sul, na região do Distrito de São José, porém, os policiais foram recebidos a tiros. O trânsito na rodovia chegou a ficar interditado durante o confronto.

Durante a troca de tiros, o sargento Francis Lourenço Gomes foi atingido e os suspeitos fugiram. Enquanto o policial era socorrido, os criminosos acuaram uma senhora, que estava com uma criança pequena em um sítio, às margens da BR-376, no km 276, e roubaram um carro modelo Parati.

Policiais militares de Califórnia, Marilândia do Sul, de Apucarana, além das equipes de Mauá da Serra e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram buscas pelos suspeitos. As equipes receberam informações de que a Parati estava na região de Mauá da Serra em alta velocidade. Durante a fuga, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu o estacionamento de um restaurante que fica às margens da rodovia, sentido Curitiba.

Um envolvido foi preso. O outro conseguiu fugir para uma região de mata. O helicóptero Falcão da PM foi chamado e realiza buscas na região. Dois tiros atingiram o PM, no braço e na coxa, um tiro também teria atingido de raspão a região da costela.

O 10º Batalhão de Polícia Militar repassou que o sargento baleado está medicado e consciente. No final da tarde desta terça, um suspeito foi abordado próximo do monumento do 'bonezão', em Apucarana. Ele foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.





