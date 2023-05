PM de Marilândia do Sul recupera carreta roubada; carga foi levada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Caminhão foi encontrado na madrugada desta segunda

Um caminhão roubado em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, foi encontrado abandonado na BR-376 em Marilândia do Sul, norte do estado, na madrugada desta segunda-feira (1/5). São aproximadamente 168,3 km entre as duas cidades. A carga de óleo diesel foi levada.

continua após publicidade .

O motorista do caminhão contou que ao passar pelo Distrito de Caetano Mendes, em Tibagi, na tarde de domingo (30), foi abordado por dois veículos. Um suspeito armado obrigou o caminhoneiro a descer e entrar no carro. Ele foi feito refém, liberado às margens da rodovia algumas horas depois. Além do caminhão, celular, dinheiro e cartões do trabalhador foram roubados.

- LEIA MAIS: Caminhoneiro sequestrado em Apucarana fala sobre momentos de terror

continua após publicidade .

Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos e após encontrar ajuda, chamou a PM. Já por volta das 4h15 da madrugada desta segunda, a polícia recebeu denúncias de um caminhão abandonado na BR-376.

Uma equipe foi até o local, no Km 268, e localizou o veículo, com as chaves na ignição. O caminhão estava sem a carga de óleo diesel. O caminhão foi entregue na delegacia de Marilândia do Sul.

Nenhuma pessoa foi presa.

Siga o TNOnline no Google News