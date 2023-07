PM de Jardim Alegre é acionada após sumiço de criança de 5 anos

Siga o TNOnline no Google News

Por volta das 11 horas de sexta-feira (14) a Polícia Militar (PM) foi acionada para o Conjunto Glorinha Reck em Jardim Alegre para averiguar possível sequestro de uma criança de 5 anos.

Ao chegar no local, a equipe entrou em contato com a mãe da criança, que informou que uma van branca teria passado no local e que a criança havia sumido.

Momentos depois, a criança foi encontrada por familiares dentro da própria residência da solicitante, resultando no fim da suspeita de sequestro.

Menor é flagrado dirigindo carro em Jardim Alegre (Outra ocorrência)

A guarnição em patrulhamento pela Rua Esperança avistou um menor conduzindo um veículo GM prata.

Realizada a abordagem, foi confirmado tratar-se de um menor (15 anos), que trabalha em um lava jato e estava indo realizar a entrega do veículo para proprietária.

No local compareceu a proprietária do veículo que foi informada da situação e que seria feito o devido auto de infração.

O veículo foi então liberado no local após a confecção dos autos e verificação via sistema do qual não constava nenhum débito.

