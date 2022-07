PM de Jandaia do Sul prende rapaz por receptação de moto roubada

Da Redação

A motocicleta, uma Honda 125, furtada em Mandaguari, foi encaminhada para a Polícia Civil de Jandaia do Sul

Um rapaz foi preso no início da madrugada desta segunda-feira (25), em Jandaia do Sul, por receptação de veículo furtado. A prisão se deu durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar, na Vila Rica.

Uma equipe da PM de Jandaia fazia patrulhamento pela rua Benedito José da Silva, na Vila Rica, quando percebeu que alguém, ao ver a viatura, correu da calçada para dentro de uma casa, deixando na rua uma motocicleta. A equipe decidiu pela abordagem diante da atitude suspeita e verificou os dados da motocicleta no sistema.

Como a busca no sistema deu positivo, com um alerta de furto registrado em Mandaguari, em 23 de julho, a equipe policial entrou na residência, dando voz de prisão em flagrante para o rapaz que havia corrido. Abordado, o homem relatou que a moto havia sido furtada por uma outra pessoa, já conhecida no meio policial pelo furto de motocicletas e homicídio. O preso foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul, para as providências legais juntamente com a motocicleta apreendida na ação.

