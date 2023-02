PM de Jandaia do Sul encontra pés de maconha com mais de 3 metros

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul apreendeu cinco pés de maconha que tinham mais de três metros cada, e que estavam plantados no quintal de uma casa, no Distrito de São José, na tarde desta quinta-feira (2).

A equipe Rotam realizava patrulhamento pela região e flagrou um arbusto com as características da planta Canabis Sativa.

Os polícias abordaram um homem que estava na garagem e ele confirmou que era uma plantação de maconha.

No total, foram apreendidos cinco pés de Canabis que tinham 3,5 metros cada.

O homem foi preso e levado para a delegacia. Os pés foram arrancados e apreendidos.

