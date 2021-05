PM de Jandaia atende denúncia por som alto de madrugada

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Neste domingo (23), exatamente às 4h11 da manhã a Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul foi até uma chácara na estrada da Mata Ortega em Jandaia do Sul, onde acontecia uma festa com som alto e havia denúncias por perturbação de tranquilidade.

Segundo relato da PM, no local uma mulher de 22 anos foi identificada e disse que alugou a chácara para comemorar seu aniversário com seus familiares, mas que já haviam desligado a aparelhagem de som.

Ela disse que iriam pernoitar da propriedade e foi orientada sobre as sansões que poderia sofrer por conta da 'perturbação da tranquilidade', denunciada pelo 190.

O solicitante também foi orientado para o caso de reincidência da situação.