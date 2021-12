PM de J. Alegre registra casos de desacato e desobediência

Da Redação

A Polícia Militar de Jardim Alegre, registrou na noite de segunda-feira (13), duas ocorrências envolvendo desacato, desobediência e perturbação do trabalho.

Por volta das 15 horas durante diligência conjunta da PM e Conselho Tutelar de orientação aos proprietários de bares e lanchonetes, quanto a proibição da venda de bebidas alcoólicas a menor de idade, em um Bar na Rua Rui Barbosa, enquanto o proprietário era orientado, um homem saiu do bar xingando e promovendo desacatos.

Ele dizia, segundo consta o boletim de ocorrência: “ninguém vai me abordar. Quero ver se tem homem para isso”. Foi dada voz de prisão e necessária técnicas de contato e de imobilização para realizar o algemamento.

Durante sua condução, desferiu um chute, que atingiu o braço de um soldado, gerando uma pequena escoriação no pulso e lesão não aparente no cotovelo. Ao chegar na sede do DPM ele conseguiu sair correndo e, novamente, deu trabalho para ser contido.

Perturbação do trabalho

Por volta das 20h20, a PM foi chamada ao Hospital Municipal de Jardim Alegre, onde a enfermeira relatou, que uma mulher estava, totalmente, alterada. Ela disse ainda que após receber o atendimento médico a mulher queria que uma ambulância a levasse para casa.

Ao ser informada que, naquele momento, não era possível, começou a desferir socos e chutes, querendo quebrar uma ambulância, que estava estacionada. Inclusive, entrou dentro dela se recusando a descer.

Ao ser abordada pelos policiais, a mulher também chutou a porta do veículo que atingiu um militar, deitou-se no chão e passou a gritar para chamar atenção e dificultar sua condução. Foram vários desacatos até ser contida e detida.