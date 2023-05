PM de Ivaiporã recupera veículo furtado na Rua Mato Grosso

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) recuperou um automóvel VW/Gol prata que havia sido furtado entre a noite de sexta-feira (5) e o sábado (6) na Rua Mato Grosso, em Ivaiporã.

O furto foi registrado pela vítima diretamente na sede da 6ª CIPM por volta das 13h30 de sábado.

A vítima relatou aos policiais de plantão, que havia deixado o Gol estacionado na Rua Mato Grosso Gol por volta de 21 horas na noite anterior. Quando retornou por volta das 10 horas, não encontrou o automóvel que havia ficado com as portas destrancadas.

Por volta das 15h20, a Copom recebeu informação de que um veículo com as mesmas características do carro furtado estaria abandonado na Rua Ponta Grossa. No local os policiais constataram ser o carro da vítima.



O veículo foi guinchado e entregue a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil, para as medidas cabíveis ao caso.

