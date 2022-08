PM de Ivaiporã realiza aula inaugural do curso de Formação de Soldados

Da Redação

Foi realizado nesta quinta-feira (4) no auditório do SESC/Senac de Ivaiporã, a aula inaugural do Curso de Formação de Praças da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar de Ivaiporã. No total, serão formados 60 alunos que foram aprovados em concurso no ano passado. Esta é a terceira turma de soldados que será formada na Escola de Formação da 6ª CIPM. Veja a entrevista no vídeo abaixo.

Neste primeiro momento iniciaram o curso de formação 45 alunos-soldados, outros 15, segundo o comandante da 6ª CIPM, major Rangel devem se integrar ao curso nos próximos dias.

“A primeira semana como tem as questões preliminares, e pessoas que não tomaram posse é determinado o acionamento dos suplentes. Na semana que vem, teremos a resposta para quando os suplentes foram convocados”, explicou o major Rangel.

Desses 45 alunos que iniciaram o curso, seis são mulheres e 39 homens, a grande maioria, oriunda da região de Apucarana, Londrina e do Vale do Ivaí.

Ainda segundo major Rangel, o curso de formação terá 10 meses de duração e conta com disciplinas teóricas e práticas, como legislação, defesa pessoal e tiro policial, tática, entre outros. Os alunos também cumprirão estágio na sede de Ivaiporã e também nos destacamentos da região.

Para o comandante da 6ª CIPM com a formação dos 60 novos policiais a 6ª CIPM conseguirá restabelecer o efetivo necessário para suprir o policiamento preventivo e ostensivo nas 14 cidades de responsabilidade da companhia.

Aula inaugural

Para a aula inaugural foram convidados policiais com histórico operacional combativo da Polícia Militar. O tenente-coronel José Francisco Cardoso ex-comandante da 6ª CIPM foi um dos palestrantes.

“A comunidade anseia por melhores níveis de segurança, as pessoas querem sair nas ruas e não serem admoestados por nenhum tipo de marginal. O que passo para esses alunos, é que a comunidade está esperando pelos serviços deles, terão uma tarefa árdua, porém, muito importante dentro da comunidade”.

Também participaram da solenidade, a 1ª tenente Bruna Galli Silva Arouca - coordenadora do curso de formação de praças de Maringá; 2º sargento Francis Lourenço Gomes - comandante do destacamento de Mauá da Serra; 2º sargento Douglas Fraga - comandante do destacamento de Califórnia e coordenador do curso de formação de praças do 10º BPM e o 2º sargento Wesley Vila Real Lopes – instrutor de tiro policial e comandante do destacamento de Jardim Alegre.









