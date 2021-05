PM de Ivaiporã lamenta morte de policial da reserva

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A 6a Companhia da Polícia Militar de Ivaiporã, expressou pesar pelo falecimento do cabo da reserva da Polícia Militar do Paraná (PM-PR), Rinaldo Franco Batista, 54 anos. Segundo a nota da PM, foi a família dele que comunicou o óbito por covid-19, ocorrido neste sábado, dia 29 de maio de 2021, às 11h40.

Batista, como era conhecido, trabalhou na Patrulha Escolar e ultimamente era integrante da equipe de endemias no combate à dengue com a Prefeitura de Ivaiporã. Além do seu trabalho, ele era atuante nas atividades esportivas, principalmente de futebol onde mantinha muitas amizades na comunidade.

O sepultamento do militar será neste domingo às 09h, com saída do Hospital Regional, direto para o Cemitério Municipal de Ivaiporã.