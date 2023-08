PM de Ivaiporã é acionada para averiguar incêndio em bar no Jacutinga

As chamas causaram danos no local e em parte do estoque de mercadorias

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada deste sábado (5), por volta de 01h40 para o distrito do Jacutinga, no município de Ivaiporã, em atendimento a um caso de incêndio criminoso.

Em contato com o solicitante, ele disse aos policiais que alguns indivíduos entraram no estabelecimento ateando fogo no balcão.

As chamas causaram danos no local e em parte do estoque de mercadorias. O bar pertence ao pai da namorada do solicitante.

Ele não soube informar quem foi o autor do incêndio. Diante disso, as partes foram orientadas e confeccionado B.O.U.

Motociclista é detido por desobediência em Jacutinga (Outro caso)

Na tarde de sábado (4) em Jacutinga um motociclista foi detido após desobedecer e tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar na Rua Ivaiporã.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento pelo distrito, quando avistou uma motocicleta Honda/CG 150 Titan transitando sem a placa.

A equipe optou por abordar, no entanto o condutor da motocicleta não obedeceu, empreendendo fuga, mas acabou sendo detido.

Diante dos fatos, o condutor foi conduzido a 6ª CIPM para as providências cabíveis e a motocicleta encaminhada ao pátio da corporação.

