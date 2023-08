PM de Ivaiporã cumpre mandados contra autores de furto e roubo

Siga o TNOnline no Google News

Dois homens procurados pela Justiça das Comarcas de Ivaiporã e de Mandaguaçu por envolvimento em crimes de furto e roubo, respectivamente, tiveram os mandados de prisão cumpridos por policiais militares da 6ª CIPM, na terça-feira (8).

O mandado de prisão expedido pela vara criminal de Ivaiporã pelo crime de furto qualificado foi cumprido pela equipe RPA de serviço por volta das 10h30. Os policiais localizaram o autor na Av. Aparício Cardoso Bitencourt área central de Ivaiporã.

O mandado de prisão expedido pela comarca de Mandaguaçu do procurado pelo crime de roubo foi cumprido com apoio da equipe da ROTAM no final da tarde, por volta das 17 horas. autor foi localizado na Rua São Mateus, na Vila Monte Castelo.

Os autores foram encaminhados a sede da 6ª CIPM para confecção do B.O.U e posteriormente conduzidos à carceragem do Depen Ivaiporã, onde permaneceram à disposição da justiça.



