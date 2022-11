PM de folga faz prisão de homem por furto em casa de idoso em Cambira

Da Redação

Imagem Ilustrativa - O homem foi preso depois de ser visto saindo da casa da vítima

Um sargento da Polícia Militar, que estava em seu dia de folga, fez a prisão de um homem acusado de furto em uma casa de um idoso, em Cambira. No momento do chamado, a equipe de plantão estava em patrulhamento na região de Novo Itacolomi. Enquanto esperavam o deslocamento da equipe, o militar de folga fez diligências, localizou o suspeito e o deteve até a chegada da equipe.

A equipe estava em Novo Itacolomi, em patrulhamento de rotina, no final da manhã, quando foi informada da ocorrência no centro de Cambira, com um furto em andamento. Populares teriam visto um homem estranho saindo da casa de um vizinho e um morador telefonou diretamente para o sargento, informando sobre o caso.

Um dos vizinhos do idoso não só notificou a polícia como ainda passou a acompanhar, de longe, o suspeito, que estava caminhando na Avenida Brasil, no centro da cidade. Enquanto acompanhava o homem, o vizinho estava ao telefone com o sargento, passando as informações.

O sargento, que estava à paisana, se deslocou para a avenida e, a partir das características pessoais e detalhes sobre a roupa usada pelo suspeito, conseguiu localizar o homem e fez a abordagem, detendo-o até a chegada da equipe. O suspeito estava com um maço de dinheiro escondido na cueca, totalizando R$ 838, e próximo do local da prisão, os policiais encontraram uma carteira com dois cartões de crédito em nome da vítima.

A equipe foi até o endereço da vítima, um idoso de 70 anos, que relatou que saiu de casa quando o autor, que o vigiava, se aproveitou para entrar na casa e praticar o furto. O homem teria acompanhado o idoso até a esquina para ter certeza de que estava livre para entrar na casa. Porém, o suspeito foi visto pelos vizinhos ao deixar a casa da vítima.

Ainda durante a confecção do boletim de ocorrência a equipe da PM foi informada que o autor teria tentado entrar em mais duas residências, na rua Romeu Bengose, no Jardim Beleze. Mas ele teria fugido do local sem levar nada ao se deparar com uma das moradoras do local. O homem foi preso em flagrante por furto qualificado e encaminhado à 17ª SDP, em Apucarana.

