PM de Faxinal registra caso de injúria racial e ameaça

Na sexta-feira (27), por volta das 22 horas, a Polícia Militar de Faxinal registrou um caso de injúria racial. Os policiais também atenderam uma situação de ameaça contra uma mulher.

A equipe de serviço foi acionada para a Rua Benedito Cirilo, onde o solicitante informou que estava sendo ameaçado. No local em contato com o solicitante, ele relatou que seu tio foi até sua residência e passou a desferir inúmeras ofensas de cunho racial contra ele e seu pai. Disse ainda, que realizou filmagem de tais ofensas.

Diante dos fatos a equipe realizou as devidas orientações. O homem ficou de encaminhar posteriormente a filmagem para a Delegacia de Polícia, onde irá representar contra o autor.

Violência doméstica

Por volta 14h30, a guarnição foi chamada para a Rua Antônio Garcia da Costa, onde uma mulher estava trancada em sua casa sendo ameaçada por seu convivente.

No local em contato com a vítima, ela passou a relatar que teve uma discussão com o convivente e em determinado momento ele pegou uma enxada e ameaçou lhe agredir. Porém, antes da chegada da equipe, o homem se evadiu. A mulher preferiu não representar contra o autor das ameaças.