PM cumpre quatro mandados judiciais no Vale do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) cumpriu quatro mandados judiciais na região da 6ª CIPM. Os mandados foram cumpridos em Borrazópolis, Jardim Alegre, Lunardelli e Ivaiporã, no Vale do Ivaí.

continua após publicidade

Em Lunardelli, o mandado de prisão foi em desfavor de um homem pelo crime de estupro de vulnerável. O homem foi encontrado pela equipe ROTAM na residência dele no Conjunto Habitacional Morada dos Sonhos.

LEIA MAIS: Homem armado de facão é preso após praticar assalto em Ivaiporã

continua após publicidade

A equipe ROTAM também cumpriu mandado de prisão contra um homem na Vila João XXII, em Ivaiporã. Durante patrulhamento pelo local, o autor ao notar a presença da equipe policial, saiu correndo para o interior da casa e acabou sendo preso pela equipe policial.

Em Jardim Alegre, após a guarnição do destacamento local tomar conhecimento do mandado contra uma mulher por tráfico de drogas, realizou patrulhamento e localizou a autora em via pública. Os três presos foram encaminhados ao Depen de Ivaiporã.

Em Borrazópolis, a equipe policial deu apoio ao oficial de justiça em cumprimento de mandado de busca e apreensão de uma motocicleta Honda/NXR150 Bros. O veículo foi localizado e recolhido sem alterações.

Siga o TNOnline no Google News