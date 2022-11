PM cumpre quatro mandados em São João do Ivaí, um homem foi preso

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Um homem foi preso durante cumprimento de mandados de busca e apreensão em São João do Ivaí no sábado (12). Na casa dele foi encontrado pela Polícia Militar uma arma de fogo e munições.

continua após publicidade .

A operação policial foi realizada em quatro endereços. Em duas casas, uma na Rua Santa e na Rua Manoel Alves da Costa, nada de ilícito foi encontrado.

LEIA MAIS: Acidente na Rodovia PR-272 em Faxinal deixa uma pessoa ferida

continua após publicidade .

Na Rua Cesar Lates, os policiais encontraram duas gramas de cocaína, sendo então, o autor encaminhado ao Destacamento da Polícia Militar para confecção de termo circunstanciado.

Em outra casa na Rua Santa Catarina, os policiais da ROTAM encontraram no quarto do morador, ao lado de sua cama uma espingarda sem marca e numeração aparente a Gauge .28.

A arma estava municiada com um cartucho intacto, ao lado havia mais um cartucho carregado e em uma caixa com mais quatro cartuchos .28 deflagrados e um tubo com pólvora.

continua após publicidade .

A equipe também se deslocou ao sítio do abordado, onde foram feitas buscas, porém mais nenhum ilícito foi encontrado.

Diante disso, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí, juntamente com os materiais apreendidos.

Siga o TNOnline no Google News