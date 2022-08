PM cumpre mandados de busca e apreensão em Marilândia do Sul

Da Redação

Os mandados foram expedidos pelo juiz da Vara Criminal da Comarca de Marilândia

A Polícia Militar (PM) cumpriu nesta quinta-feira, 11, dois mandados de busca de apreensão no Distrito de Nova Amoreira, no município de Marilândia do Sul. Os mandados foram expedidos pelo juiz da Vara Criminal da Comarca de Marilândia.

Segundo o relatório da PM, a equipe Rocam realizou o cumprimento dos mandados. Em um dos locais, os policiais solicitaram que o proprietário abrisse a porta, porém ele não atendeu a ordem policial, então foi necessário realizar o arrombamento da porta.

Dentro da residência, estava proprietário, de 62 anos, com a esposa e dois filhos. Perguntado se haveriam armas na casa, eles confirmaram que possuíam duas espingardas antigas e mais alguns objetos como pólvora e chumbo para fazer munição. As armas não teriam registro ou documentação vigente. Um dos filhos informou que havia também uma espingarda Cal.12, devidamente registrada em seu nome e em situação de acordo com a legislação vigente, sendo vistoriado e confirmado.

Já o armamento apresentado pelo dono da casa, uma espingarda cal 32, marca Rossi e uma espingarda cal 32, sem marca definida foram apreendidas, junto com aproximadamente 17 espoletas, um recipiente pequeno com pólvora, vários chumbos para recarga em uma garrafa pet, além de munições deflagradas e outras intactas. Os objetos apreendidos e o proprietário foram encaminhados até a delegacia de Marilândia do Sul.

fonte: Reprodução / PM Os objetos apreendidos e o proprietário foram encaminhados até a delegacia

Em outra propriedade do Distrito, duas pessoas foram abordadas pela equipe em mais um cumprimento de mandado de busca e apreensão. Nesta propriedade, foi localizada uma arma de fogo espingarda calibre 12, sendo apresentado o certificado de registro em nome da proprietária, de 43 anos, estando com os devidos documentos em dia. Diante dos fatos, foram orientados os moradores e a proprietária da arma.



