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ORDEM JUDICIAL

PM cumpre mandado por roubo e prende homem em Ivaiporã

Prisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (10), na Vila São José. Homem foi encaminhado ao Depen

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PM cumpre mandado por roubo e prende homem em Ivaiporã
Autor Mandado foi cumprido na Avenida Maranhão, na Vila São José - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão por roubo e prendeu um homem na tarde desta segunda-feira (10), na Avenida Maranhão, na Vila São José, em Ivaiporã.

Segundo a PM, uma equipe localizou o homem e realizou a abordagem no endereço. Na sequência, os policiais informaram sobre o mandado de prisão.

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LEIA MAIS: Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (11)

O homem foi algemado e depois encaminhado à sede da 6ª CIPM, para confecção do boletim de ocorrência.

Em seguida, ele foi levado ao Departamento Penitenciário (Depen), onde ficou a disposição da justiça.

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6ª CIPM Departamento Penitenciário ivaipora MANDADO DE PRISÃO POLICIA MILITAR roubo
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