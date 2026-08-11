PM cumpre mandado por roubo e prende homem em Ivaiporã

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Prisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (10), na Vila São José. Homem foi encaminhado ao Depen

A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão por roubo e prendeu um homem na tarde desta segunda-feira (10), na Avenida Maranhão, na Vila São José, em Ivaiporã.

Segundo a PM, uma equipe localizou o homem e realizou a abordagem no endereço. Na sequência, os policiais informaram sobre o mandado de prisão.

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O homem foi algemado e depois encaminhado à sede da 6ª CIPM, para confecção do boletim de ocorrência.

Em seguida, ele foi levado ao Departamento Penitenciário (Depen), onde ficou a disposição da justiça.

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